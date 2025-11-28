Медведев объяснил, почему не приезжал в Санкт-Петербург в прошедших годах

«Причин много, но одной из главных является Турин. Когда ты играешь в Турине, то не планируешь какие-то другие турниры до середины и конца декабря. Иначе просто не хватает времени на подготовку к следующему сезону.



Самое главное, что я приехал в Санкт-Петербург заранее вместе с семьей. Мы отлично проводим время. Турнир выставочный, но я постараюсь сыграть изо всех сил и доставить удовольствие публике», — цитирует Медведева «Совспорт».