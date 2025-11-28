Ричмонд
Медведев объяснил, почему не приезжал в Санкт-Петербург в прошедших годах

Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что не приезжал на выставочный турнир в Санкт-Петербург в прошедших годах из-за того, что участвовал в Итоговом турнире ATP в Турине.

Источник: AP 2024

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры», на котором выступит Медведев, пройдет 29 и 30 ноября на кортах КСК «Арена».

«Причин много, но одной из главных является Турин. Когда ты играешь в Турине, то не планируешь какие-то другие турниры до середины и конца декабря. Иначе просто не хватает времени на подготовку к следующему сезону.

Самое главное, что я приехал в Санкт-Петербург заранее вместе с семьей. Мы отлично проводим время. Турнир выставочный, но я постараюсь сыграть изо всех сил и доставить удовольствие публике», — цитирует Медведева «Совспорт».

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
