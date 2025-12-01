Корты замедляют ради Синнера и Алькараса? Организаторы турниров против быстрого тенниса

Скорость теннисных кортов в последние десятилетия стала более усредненной, чем раньше. Трава перестала быть такой быстрой, как в XX столетии. Хард, в том числе в зале, тоже стал заметно медленнее, а грунт уже не настолько вязкий. Различий в скорости отскока мяча между покрытиями становится меньше. Побеждать на разных типах кортов, мало меняя свой стиль игры, топовым теннисистам все проще.
Конечно, помимо скорости, есть и другие факторы — высота отскока мяча, то, насколько эффективно вращение, резаные удары и так далее… Но все равно теннис на разных покрытиях в целом выравнивается. Ярко выраженных специалистов по игре на грунте, траве или харде на топ-уровне практически не осталось, все умеют показывать хороший результат как минимум на двух основных покрытиях (земляных и хардовых). Почему же организаторы турниров пошли путем «уравниловки»?
Как изменилась трава
Натуральные корты не просто замедлили — их одновременно еще и улучшили в плане качества. Во времена деревянных ракеток и каучуковых белых мячей на траве практически никто не играл с задней линии — точнее, не делал это успешно. Исключением был легендарный Бьорн Борг. Швед, являвшийся мастером игры на грунте, поставил перед собой цель покорить Уимблдон — и не просто добился ее, а стал чемпионом старейшего турнира пять раз подряд. Это до сих пор остается рекордом в профессиональном теннисе — Роджер Федерер в 2007-м повторил его, но превзойти не смог. А Борг, в отличие от швейцарца, не любил ходить к сетке, предпочитая надежную игру на задней линии с сильным вращением мяча и используя двуручный бэкхенд во времена, когда почти все били одноручным. Словом, швед делал все «неправильно», но в его случае это работало блестяще.
Травяное покрытие раньше было неровным, отскок мяча от него часто получался непредсказуемым, поэтому выходы к сетке в основном были не просто стилем игры, а необходимостью. К тому же на заре тенниса трава была доминирующим покрытием — US Open проходил на ней до 1974 года, Australian Open — до 1987-го включительно, большая часть более мелких турниров подстраивалась под «Шлемы».
К началу XXI века агрономам удалось подобрать сорта травы, сделавшие корты ровными и твердыми, без большого количества неожиданных отскоков. Мяч стал отлетать от газона не только ровнее, но и немного выше, что облегчило игру на задней линии. Это один из факторов, который помог Новаку Джоковичу стать семикратным чемпионом Уимблдона. В нынешнем году лондонский ТБШ выиграли Янник Синнер и Ига Свентек — оба предпочитают действовать на задней линии, а у сетки появляются редко, лишь для завершения некоторых атак. Еще один фактор, влияющий на скорость травяных кортов, — то, как подстригают покрытие. Чем выше травинки, тем сильнее мяч цепляется за них и медленнее отскакивает. Если стричь траву выше, игра становится менее скоростной.
Исчезнувший ковер — и другие типы кортов
Что касается других типов кортов, то в конце 2000-х исчезло такое покрытие, как ковер. Это были очень быстрые корты в зале, сделанные либо из нейлона, либо из резинового материала. На них проводился в том числе Кубок Кремля и парижский «мастерс». Игрались на ковре и некоторые матчи Кубка Дэвиса — например, это покрытие очень любили стелить белорусы во времена Максима Мирного и Владимира Волчкова. В итоге от ковра отказались из-за повышенной травматичности и слишком высокой скорости — длинных розыгрышей на нем не получалось.
Обычный хард, к которому ковер наиболее близок по своим свойствам, в среднем замедлили. Правда, от турнира к турниру все сильно различается. Скорость хардовых кортов зависит от того, насколько жесткой является их основа (асфальтовая либо бетонная на открытом воздухе, а в зале она может быть деревянной) и каков состав синтетической верхней части, сделанной из смеси песка и акрила. Чем больше песка, тем сильнее трение мяча о корт и тем медленнее отскок.
Грунтовые корты, пожалуй, изменились меньше всего, но все же за последние десятилетия они стали немного быстрее. Правда, этот тип покрытия от турнира к турниру разнится сильнее, чем любой другой. Даже если оставить за скобками нетипичный американский грунт (местную зеленую глину) и брать только обычные терракотовые корты, на которых играют в Европе и Южной Америке, то отскок и скорость будут другими. Это зависит и от слоев под грунтом (как правило, там уложены камни для твердости и устойчивости покрытия, но их количество и тип не регламентированы), и от толщины самого грунта — чем она больше, тем покрытие медленнее. Влияет и высота над уровнем моря (чем выше, тем быстрее отскакивает мяч — поэтому, а также за счет полузакрытого стадиона на трех главных кортах в Мадриде самый быстрый грунт из всех крупных турниров), и погода. В солнечные дни грунт быстрее, а после дождя он становится более вязким.
Возможные причины замедления покрытий
В среднем скорость покрытий упала — небольшое увеличение ее на грунте не компенсирует замедления травы и харда. Это сделало теннис более комбинационным, а матчи — более затяжными. Выигрывать за счет подачи еще можно (на один удар, при котором мяч может лететь со скоростью 200+ км/ч, скорость отскока влияет не так сильно), а вот выходы с подачи к сетке стали менее эффективными и сейчас на постоянной основе почти никем не практикуются. Пробить навылет в 2−3 удара тоже стало сложнее. Если подача не принесла успех в розыгрыше, то чаще, чем раньше, приходится проводить позиционные атаки.
При этом периодически появляются теории о том, что замедляют покрытия под конкретных топовых игроков. Раньше речь шла про Рафаэля Надаля с Новаком Джоковичем, сейчас — про Янника Синнера с Карлосом Алькарасом (такую точку зрения в этом году высказывал, например, Александр Зверев). Однако у организаторов соревнований могут быть другие соображения для условной унификации кортов. Например, небольшим турнирам это может помогать собирать более топовый состав участников. Если корты будут сильно отличаться от соседей по календарю, вряд ли звезды захотят перестраивать свой стиль на одну неделю.
Также считается, что телевизионщики заинтересованы в более длинных трансляциях, чтобы показывать во время матчей больше рекламы — но это, очевидно, относится к специализированным спортивным каналам, уделяющим много внимания теннису. Плюс не стоит забывать, что скорость полета мяча и его отскока зависит не только от кортов, но и от ракеток, а также от самих мячей. А на эти факторы, как и на погоду, организаторы турниров влиять не могут.
Артем Тайманов