Корты замедляют ради Синнера и Алькараса? Организаторы турниров против быстрого тенниса

Грунтовые корты, пожалуй, изменились меньше всего, но все же за последние десятилетия они стали немного быстрее. Правда, этот тип покрытия от турнира к турниру разнится сильнее, чем любой другой. Даже если оставить за скобками нетипичный американский грунт (местную зеленую глину) и брать только обычные терракотовые корты, на которых играют в Европе и Южной Америке, то отскок и скорость будут другими. Это зависит и от слоев под грунтом (как правило, там уложены камни для твердости и устойчивости покрытия, но их количество и тип не регламентированы), и от толщины самого грунта — чем она больше, тем покрытие медленнее. Влияет и высота над уровнем моря (чем выше, тем быстрее отскакивает мяч — поэтому, а также за счет полузакрытого стадиона на трех главных кортах в Мадриде самый быстрый грунт из всех крупных турниров), и погода. В солнечные дни грунт быстрее, а после дождя он становится более вязким.