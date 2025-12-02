Надаль о выставочных матчах с Федерером и Джоковичем: «Это реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше»

«Этот этап закрыт — и это правильно. Я абсолютно уверен, что тот самый момент настал, потому что продолжать было уже невозможно. Это не значит, что в будущем я не смогу получать удовольствие от каких-то показательных матчей. Даже не нужно мечтать: матчи с Джоковичем или Федерером — вполне реально осуществить. Просто не стоит ждать того уровня, который мы показывали раньше (смеется). Если все сложится, мы подготовимся, чтобы показать все, на что способны».
Также он ответил, продолжал ли бы играть, если бы не травмы.
«Если бы не физические проблемы, я бы до сих пор играл, но мне уже 39. Я никогда не жил с мыслью, что без травм выиграл бы больше турниров “Большого шлема” — ни во время карьеры, ни после. Моему сверстнику Марселю Гранольерсу, например, тоже 39, но, при всем уважении, он играет [только] в паре (смеется)».
Чему нас научил Рафаэль Надаль.