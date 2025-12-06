Ричмонд
Берреттини пронес олимпийский огонь в Риме

56-я ракетка мира Маттео Берреттини поучаствовал в эстафете олимпийского огня в Риме. Итальянец стал одним из первых факелоносцев.

Огонь пронесут через все 110 провинций, после чего он будет доставлен в Милан, где 6 февраля пройдет церемония открытия.

Ранее Жасмин Паолини передала огонь итальянскому велогонщику Филиппо Ганне в Греции.