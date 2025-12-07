Ричмонд
Соболенко — о матче против Кирьоса: «Я знаю, что выиграю»

Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко дала короткий комментарий, поделившись ожиданиями от матча против известного австралийского теннисиста Ника Кирьоса в рамках «Битвы полов».

Источник: Getty Images

«Я знаю, что выиграю этот матч», — цитирует Соболенко Tennishead.

Белоруска и австралиец проведут выставочный матч 28 декабря в Дубае.

Арина на данный момент занимает 1-е место в рейтинге WTA, Кирьос — 668-е в ATP, но австралиец является финалистом одного турнира Большого шлема и регулярно играл в финальных стадиях крупных соревнований. Развитию его карьеры мешали постоянные травмы.

