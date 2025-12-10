Лучшая теннисистка мира из Беларуси Соболенко: «Смена гражданства не входит в мои планы»

"Я всегда очень гордилась тем, что представляю такую маленькую страну, и являюсь источником вдохновением для молодежи там. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих детей.
Я хочу представлять Беларусь ради тех детей, которые вдохновляются моим примером. Надеюсь, это поможет им поверить, что они тоже могут достичь больших высот", — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.
27-летняя Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде.
