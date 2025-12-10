Ричмонд
«Она на 100% права». Навратилова и Морган поддержали Соболенко, выступившую против трансгендеров в женском теннисе

Мартина Навратилова поблагодарила Арину Соболенко, выступившую против участия трансгендеров в турнирах WTA.

Источник: Спортс"

В интервью Пирсу Моргану первая ракетка мира сказала: «Я ничего не имею против них, но мне кажется, что у них все равно есть огромное преимущество над женщинами. Думаю, просто несправедливо, если женщина соревнуется с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы выйти на пик — а потом придется играть с мужчиной, который биологически намного сильнее. Я не согласна с такими вещами».

«Спасибо, Арина», — твитнула 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» Навратилова.

Соболенко поддержал и сам Морган, написавший: "Она на ?% права в своем высказывании… но уже подвергается нападкам со стороны представителей ЛГБТК+* за трансфобию. Стремление защищать права женщин — это не трансфобия.

Я скоро начну называть тех, кто стыдит женщин, отстаивающих права женщин, «женофобами».

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

