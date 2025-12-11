Ричмонд
Соболенко назвала величайшую теннисистку в истории

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, какую теннисистку считает величайшей в истории.

Источник: Getty Images

— Если говорить о цифрах, то Серена (Уильямс). Мои любимые — Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Крис Эверт.

— Соболенко бы победила их всех в своей лучшей форме?

— О, нет. Никаких шансов. У меня не так много времени, чтобы достичь всех их достижений. Да, я неплохая теннисистка, но не величайшая (смеется), — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что Серена Уильямс является рекордсменкой в женском одиночном теннисе по титулам турниров Большого Шлема (23). У Штеффи Граф — 22, а у Мартины Навратиловой и Крис Эверт по 18.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выигрывала четыре раза турниры Большого шлема. Последнюю победу она одержала в сентябре этого года на US Open.

