«Бойфренд Полины — гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул». Кафельников — о переходе Кудерметовой

Ранее Федерация тенниса Узбекистана подтвердила, что 22-летняя уроженка Москвы сменила спортивное гражданство. На данный момент Полина Кудерметова занимает 104-е место в рейтинге WTA.
"Официально о переходе Полины Кудерметовой под флаг Узбекистана может объявить только президент нашей федерации Шамиль Тарпищев. Лично я осведомлен, что бойфренд Полины — гражданин Узбекистана. Он ее в это и втянул, абсолютно нормальная практика.
Не считаю уход Кудерметовой потерей для нашего тенниса. Она приняла решение, на России это абсолютно никак не скажется. Какой спортсменкой она запомнилась? Даже никак прокомментировать это не могу", — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Старшая сестра Полины Вероника также является теннисисткой, занимает 30-е место в рейтинге WTA и выступает за Россию.