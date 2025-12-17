Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»

"Должна сказать, что большинство удивительных вещей в моей карьере происходили тогда, когда я их не ожидала. Я не из тех людей, кто представляет себя с трофеем в руках. Думаю, это не дало бы мне большой дисциплины в работе, поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на процессе. К тому же, ты не всегда полностью влияешь на результат.