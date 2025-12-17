Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»

Вторая ракетка мира Ига Швентек рассказала, что старается не думать о карьерном Большом шлеме.

Источник: Спортс"

Полька никогда не проходила дальше ½ финала на Australian Open. Если она победит в Мельбурне, то станет первой теннисисткой с 2012 года, собравшей карьерный Большой шлем — тогда это удалось Марии Шараповой.

"Должна сказать, что большинство удивительных вещей в моей карьере происходили тогда, когда я их не ожидала. Я не из тех людей, кто представляет себя с трофеем в руках. Думаю, это не дало бы мне большой дисциплины в работе, поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на процессе. К тому же, ты не всегда полностью влияешь на результат.

Я не ставлю перед собой цель собрать карьерный Большой шлем. Конечно, это то, о чем я мечтаю и чего хочу однажды добиться, но я не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open.

Я знаю, что нужно выиграть семь матчей, а турниры «Большого шлема» идут две недели — многое может случиться. Главное — хорошо провести предсезонную подготовку, а дальше посмотрим. Но, без сомнений, это было бы исполнением мечты".

Мирра заработала в 4 раза больше любого хоккеиста КХЛ и другие факты о призовых в теннисе.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше