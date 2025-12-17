Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»

Жиль Сервара прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

Источник: Спортс"

В августе француз расстался с чемпионом US Open-2021 Даниилом Медведевым после восьми лет работы.

— Почему Алькарас прекратил сотрудничество с тренером после семи лет совместной работы?

— Я заметил, что такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы продолжать прогрессировать. Если это действительно так, то это очень разумный шаг. Я и сам испытал это с Медведевым. Важно почувствовать это вовремя, чтобы не было поздно, а изменения происходили по правильным причинам, ради дальнейшего развития. Оценить это решение можно только в будущем. И ничто не мешает предположить, что он может вновь обратиться к Ферреро, если результаты станут хуже.

— После такой долгой совместной работы может ли возникнуть усталость, как у игрока, так и у тренера?

— Семь лет — это очень много. Уже после трех появляется усталость, и важно сохранять свежесть, постоянно искать способы прогрессировать и бросать себе вызов. Даже на самом высоком уровне в успешной команде это важно, потому что успех на топ-уровне складывается из множества мелочей, а единственный способ развиваться — постоянно ставить себе новые задачи, — сказал Сервара в интервью L"Équipe.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше