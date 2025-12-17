Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»

В августе француз расстался с чемпионом US Open-2021 Даниилом Медведевым после восьми лет работы.
— Почему Алькарас прекратил сотрудничество с тренером после семи лет совместной работы?
— Я заметил, что такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы продолжать прогрессировать. Если это действительно так, то это очень разумный шаг. Я и сам испытал это с Медведевым. Важно почувствовать это вовремя, чтобы не было поздно, а изменения происходили по правильным причинам, ради дальнейшего развития. Оценить это решение можно только в будущем. И ничто не мешает предположить, что он может вновь обратиться к Ферреро, если результаты станут хуже.
— После такой долгой совместной работы может ли возникнуть усталость, как у игрока, так и у тренера?
— Семь лет — это очень много. Уже после трех появляется усталость, и важно сохранять свежесть, постоянно искать способы прогрессировать и бросать себе вызов. Даже на самом высоком уровне в успешной команде это важно, потому что успех на топ-уровне складывается из множества мелочей, а единственный способ развиваться — постоянно ставить себе новые задачи, — сказал Сервара в интервью L"Équipe.
