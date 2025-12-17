Сервара о расставании Алькараса и Ферреро: «Такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы прогрессировать. Я и сам испытал это с Медведевым»

— Я заметил, что такие игроки чувствуют, когда им нужно что-то новое, чтобы продолжать прогрессировать. Если это действительно так, то это очень разумный шаг. Я и сам испытал это с Медведевым. Важно почувствовать это вовремя, чтобы не было поздно, а изменения происходили по правильным причинам, ради дальнейшего развития. Оценить это решение можно только в будущем. И ничто не мешает предположить, что он может вновь обратиться к Ферреро, если результаты станут хуже.