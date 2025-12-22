Ричмонд
Соболенко проводит 70-ю неделю как № 1 мирового рейтинга

Арина Соболенко 70-ю неделю в карьере находится на первой строчке рейтинга, 62-ю — подряд.

Белоруска стала 12-й теннисисткой в истории, которая провела в статусе первой ракетки мира минимум 70 недель.

Помимо этого, в XX веке больше недель подряд на вершине рейтинга находились только Семена Уильямс (186), Эшли Барти (114), Ига Швентек (75) и Мартина Хингис (73).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
