Соболенко проводит 70-ю неделю как № 1 мирового рейтинга

Белоруска стала 12-й теннисисткой в истории, которая провела в статусе первой ракетки мира минимум 70 недель.
Помимо этого, в XX веке больше недель подряд на вершине рейтинга находились только Семена Уильямс (186), Эшли Барти (114), Ига Швентек (75) и Мартина Хингис (73).
