Бублик о мате на корте: «Все мы ругаемся, просто люди делают из этого какое-то событие, а я не вижу ничего такого»

— На корте ты часто вспоминаешь теннисную маму. Откуда это выражение?
— Наверное, много кто так говорил вокруг — и я привык. Но сейчас реже стал, старею стремительно. Я уже не тот, который был. Уже спокойный. Когда последний раз что-то выдавал? Давно ничего не было.
— Однажды ты сказал: «Использовать нецензурную брань можно, если обладаешь достаточным словарным запасом». Откуда у тебя этот запас?
— Я не считаю, что у меня невероятный словарный запас. Думаю так: если можешь излагать мысли нормально, не используя маты, — без проблем. Но если разговариваешь только матом — это уже проблема.
Но вообще, все мы матом ругаемся, просто люди делают из этого какое-то событие. А я не вижу ничего такого. И не считаю нужным уделять этому столько времени, сколько даже в нашем диалоге.
Все ругаются — ежедневно. В машине или на работе. Перед компьютером или за уроками. Я такой же человек, как и остальные. Просто мои маты попадают на телевидение, ютуб и другие порталы, — сказал Бублик в интервью Спортсу«».
