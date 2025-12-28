Ричмонд
«Арина — очень тяжелый соперник»: австралийский теннисист о победе над Соболенко

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал свою победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в выставочном матче «Битва полов» в Дубае.

Источник: Express Sport

«Это был очень сложный матч. Арина — очень тяжелый соперник. Я не знал, чего от нее ожидать. Мне пришлось сегодня потрудиться, потому что она отлично атаковала. Я бы хотел снова сыграть против Арины. У нас получилась настоящая битва. Я нервничал, счет в сетах был близким. Я испытал большие эмоции от этой победы», — сказал Кирьос.

Встреча проходила на корте «Кока-кола Арены» в Дубае и завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Кирьос подал один эйс и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов, тогда как Соболенко не сделала ни одного эйса и использовала лишь 3 из 7 шансов на брейк. По регламенту матча у игроков была только одна попытка подачи, а размер стороны корта, на которой играла Соболенко, был уменьшен от стандартного на 9%.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше