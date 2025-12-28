«Арина — очень тяжелый соперник»: австралийский теннисист о победе над Соболенко

«Это был очень сложный матч. Арина — очень тяжелый соперник. Я не знал, чего от нее ожидать. Мне пришлось сегодня потрудиться, потому что она отлично атаковала. Я бы хотел снова сыграть против Арины. У нас получилась настоящая битва. Я нервничал, счет в сетах был близким. Я испытал большие эмоции от этой победы», — сказал Кирьос.