Соболенко 63 недели подряд возглавляет рейтинг WTA

В опубликованном сегодня последнем в этом году мировом рейтинге в активе первой ракетки планеты 10 870 очков. В 2025 году 27-летняя белорусская теннисистка стала финалисткой девяти турниров, в четырех из которых она стала победительницей. В ее активе один титул на турнире серии «Большого шлема» — US Open, победы на состязаниях в Брисбене, Майами и Мадриде. В 2025 году Арина Соболенко выиграла 63 из 75 проведенных поединков и установила новый рекорд по призовым деньгам за один сезон, заработав $15 008 519. Новый сезон Соболенко начнет с защиты чемпионского титула на турнире в австралийском Брисбене, который пройдет с 4 по 11 января 2026 года.