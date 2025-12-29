Соболенко 63 недели подряд возглавляет рейтинг WTA

В опубликованном сегодня последнем в этом году мировом рейтинге в активе первой ракетки планеты 10 870 очков. В 2025 году 27-летняя белорусская теннисистка стала финалисткой девяти турниров, в четырех из которых она стала победительницей. В ее активе один титул на турнире серии «Большого шлема» — US Open, победы на состязаниях в Брисбене, Майами и Мадриде. В 2025 году Арина Соболенко выиграла 63 из 75 проведенных поединков и установила новый рекорд по призовым деньгам за один сезон, заработав $15 008 519. Новый сезон Соболенко начнет с защиты чемпионского титула на турнире в австралийском Брисбене, который пройдет с 4 по 11 января 2026 года.
Белоруска Александра Саснович завершает год на 114-м месте (685 очков), экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко занимает 132-ю позицию (555), Ирина Шиманович находится на 155-й строке (464).
Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) возглавляет испанец Карлос Алькарас (12 050 очков), вторым идет итальянец Янник Синнер (11 500), на третьей позиции представитель Германии Александр Зверев (5110), замыкает квартет сильнейших легендарный серб Новак Джокович (4820). Лучший из представителей Беларуси Эрик Арутюнян занимает 435-е место (108) в мировом рейтинге.