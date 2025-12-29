Тренер Бублика: «Это миф, что в России нет тренеров. Просто у нас существует соблазн по заработку денег»

Супрунов: Ему предложил 600-й игрок в мире начать с ним работать, ездить с ним по всему миру, то есть к чему-то стремиться за 3 тысячи долларов в месяц. А он мне говорит, для чего мне это надо, когда я пошел в падел, покидал любителям, и зарабатываю 500 тысяч. Я его с одной стороны могу понять, но с другой — нет. Здесь нужно найти для себя внутреннее твое ощущение, нужно тебе это или нет, хочешь ты этого или нет. Если ты этого не хочешь, и ты поедешь, и ты скажешь игроку, заплати мне 10 тысяч долларов, и я с тобой поеду, ты будешь только ради денег с ним работать, у вас ничего не получится. Я в это не верю. Здесь должно идти от другого. В первую очередь, у тебя должно быть желание помочь кому-то. А деньги это уже следующее. Можно чуть потерпеть и не позарабатывать.