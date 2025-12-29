Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка — когда в процесс начинают вмешиваться родители»

В моей семье все решения принимал я. Отец никогда не вмешивался — ни в вопросы контракта тренера, ни в мои траты. По тому, что я слышал, между Ферреро и отцом Карлоса был серьезный конфликт. Я всегда говорил: такие ситуации в итоге негативно сказываются на игроке. Карлос — взрослый человек и способен принимать решения сам. Мне непонятно, почему он не сказал: «Это моя карьера, мы вместе добились огромного успеха, выиграли “Шлемы”, стали первыми в мире». Признаюсь, этот момент меня разочаровал.