Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников о расставании Алькараса и Ферреро: «Самая большая ошибка — когда в процесс начинают вмешиваться родители»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

Источник: Спортс"

— Один из главных сюжетов года — расставание Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Честно говоря, всегда легко рассуждать со стороны, не зная, что происходило внутри команды. Но я хорошо знаю Хуана Карлоса: он предельно профессионален, таким был и в бытность игроком. Его требования к работе и дисциплине всегда были очень высокими, и он хотел для своих игроков только максимума.

Вероятно, с Карлосом в последнее время было непросто. Он испанец, очень молод, вокруг — слава, внимание, все соблазны, которые приходят с успехом. В 22 года этому трудно сопротивляться. Думаю, Ферреро видел, как внешние факторы начинают мешать, и пытался четко отделить работу на корте от всего остального. Скорее всего, именно здесь и возник конфликт — по крайней мере, так это выглядит со стороны.

— Считаете ли вы ошибкой решение Алькараса расстаться с Ферреро?

— Самая большая ошибка — когда в процесс начинают вмешиваться родители. Я не знаю всех деталей, связанных с отцом Карлоса, но мне это никогда не нравилось.

В моей семье все решения принимал я. Отец никогда не вмешивался — ни в вопросы контракта тренера, ни в мои траты. По тому, что я слышал, между Ферреро и отцом Карлоса был серьезный конфликт. Я всегда говорил: такие ситуации в итоге негативно сказываются на игроке. Карлос — взрослый человек и способен принимать решения сам. Мне непонятно, почему он не сказал: «Это моя карьера, мы вместе добились огромного успеха, выиграли “Шлемы”, стали первыми в мире». Признаюсь, этот момент меня разочаровал.

— Ферреро был очень активен в боксе по ходу матчей. С чисто теннисной точки зрения, может ли его уход повлиять на игру Алькараса?

— Честно, не знаю, какой будет реакция Карлоса. Но тогда возникает другой вопрос: зачем вообще было завершать, казалось бы, столь успешное сотрудничество?

Со стороны все выглядело идеально: титулы «Большого шлема», первая строчка рейтинга. Не было никаких внешних сигналов, что они разойдутся. Я убежден, что ключевую роль в этом решении сыграл отец Карлоса, а не он сам. Теперь остается только наблюдать, как будут развиваться события.

— Сейчас с Алькарасом работает Самуэль Лопес. Насколько сложно, на ваш взгляд, Карлосу будет найти нового главного тренера и каким должен быть этот человек?

— Лично я не стал бы работать в ситуации, где родители активно вмешиваются. Если Карлос сам напрямую обращается к тренеру — это одно.

Первое условие, которое должен поставить новый специалист: родители не участвуют в тренировочном процессе. Они могут быть в боксе, могут ездить с командой, но не вмешиваться. Отец не может одновременно быть агентом, заниматься контрактами, календарем и всем остальным. Честно говоря, мне сложно представить, кто сейчас готов взять на себя эту роль.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше