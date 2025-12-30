Кафельников о жалобах игроков на перегруженный календарь: «В наше время мы были уже благодарны за то, что у нас вообще есть работа»

Посмотрите с другой стороны: когда тебе 17 лет, ты отчаянно хочешь играть турниры ATP, зарабатывать очки, подниматься в рейтинге. А когда ты стал звездой, выясняется, что тур для тебя не так уж важен — при том что именно он сделал тебя тем, кем ты стал.