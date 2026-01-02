Фис о травме спины: «После турнира в Риме врач сказал: “У тебя стрессовый перелом. Ты хочешь сыграть на “Ролан Гаррос?” Я решил, что да”

Ранее стало известно, что 39-я ракетка мира пропустит Australian Open.
«Впервые я почувствовал боль в матче со Зверевым в Майами (Фис выиграл со счетом 3:6, 6:3 6:4 — Спортс» «). Я сказал, что у меня очень болит спина. В Риме, снова в матче против Зверева, я чувствовал себя очень нехорошо (француз уступил 6:7 (3), 1:6 — Спортс»"). Хуже всего было собирать чемоданы — я не мог этого сделать.
А потом врач прямо сказал: «У тебя стрессовый перелом. Ты хочешь сыграть на “Ролан Гаррос?” Это был главный вопрос. И я решил сыграть. Я подумал: “Это же “Ролан Гаррос”, поэтому…” И я играл, пока не захотел остановиться. Врач сказал, что хуже уже не станет. У нас был уговор. Он сказал: “Если ты принимаешь обезболивающее, то мы прекращаем”.
Я начал чувствовать боль с первого сета первого матча против [Николаса] Харри. По ходу встречи с [Хауме] Муньяром она была ужасной. Просто ужасной. Болело так сильно, что это было просто невыносимо, поэтому я выпил обезболивающее. Когда я это делал, я понимал, что не сыграю следующий сет. Но я его выиграл, поэтому я прошел дальше со скорбью и мужеством (со следующего матча с Андреем Рублевым Фис снялся — Спортс«“).
Я не ожидал, что перерыв будет таким долгим. Эта травма была для меня знакомой. Последний раз, когда я с ней сталкивался, перерыв длился месяца два, а через, наверное, два с половиной я уже вернулся к турнирам.
Я думал, что я буду готов к американской части сезона или хотя бы к азиатской, но в итоге не смог сыграть даже в Токио или Шанхае".
Отец Фиса Жан-Филипп сообщил, что после «Ролан Гаррос» снимок МРТ показал, что травма ухудшилась. Спустя четыре недели врач одобрил возвращение к тренировкам на корте, а затем разрешил сыграть на «Мастерсе» в Торонто. В одиночке француз дошел до третьего круга (проиграл Иржи Лехечке), а в паре — до четвертьфинала, с которого он снялся.
«После “Ролан Гаррос” я вернулся домой в Дубай. Мы занимались физической подготовкой, очень много работали с физиотерапевтом. Несмотря на это, боль не уходила. Я не сказал об этом, потому что думал, что это нормально. В конце концов, мне все равно нужно играть в теннис, так что я не прекратил тренировки на корте.
Я никогда не переживал насчет этого слишком сильно. Травмы — часть жизни профессионально спортсмена. Это займет столько времени, сколько занимает, и это не так серьезно. Мне 21 год, впереди еще 10−15 лет карьеры. Это не гонка.
Последнее МРТ, которое я сделал в декабре, показало наилучший результат за последние полгода. Вернуться рано очень просто, но чтобы вернуться сильным, нужно больше времени. Вместе с командой мы решили пропустить австралийскую серию турниров. Моя спина никогда не была настолько здоровой, как сейчас, я хорошо себя чувствую, мы упорно работаем. Но сейчас возвращаться слишком рано. Я хочу сделать это, когда буду готов на 100%".