Соболенко начнет защиту титула турнира в Брисбене с 1/16 финала

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стартует со второго раунда турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Первая ракетка планеты начнет защиту титула встречей с победительницей матча 1/32 финала между представительницей Испании Кристиной Букшей (28-й номер мирового рейтинга) и венгерской теннисисткой Анной Бондар (74). Арина Соболенко вместе с испанкой Паулой Бадосой также сыграет в парном разряде. В первом круге их соперником будет российско-китайский тандем Людмила Самсонова / Чжан Шуай. Год назад Арина Соболенко в финале одиночного разряда победила российскую теннисистку Полину Кудерметову.

В нынешних состязаниях в Брисбене выступит белорусская теннисистка Александра Саснович (114), которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Она обыграла болгарку Викторию Томову (131) — 6:2, 6:2 и представительницу Узбекистана Марию Тимофееву (141) — 2:6, 6:3, 6:2. В 1/32 финала соперницей Саснович будет россиянка Анна Блинкова (62).

Турнир Brisbane International завершится 11 января, после чего лучшие теннисистки мира отправятся в Мельбурн на первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии.

