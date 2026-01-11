Медведев о медленных мячах: «Я отпустил ситуацию. Возможно, из-за того, что я поздабил, они стали быстрее»

Естественно, когда у меня есть уверенность, движение и сила удара… Я начинаю играть как второй номер в том плане, что я начинаю с приема. Но если я хделаю хороший прием, я сразу же переключаюсь я сразу переключаюсь на первый номер. На своей подаче я стараюсь вести игру. Это то, что у меня совершенно не получалось делать в прошлом году и то, из-за чего я страшно бесился и мне просто вымораживало голову, я не мог себя контролировать. И в конце прошлого сезона я это наращивал — и вот мы смогли в предсезонье это вернуть.