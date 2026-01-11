Медведев о медленных мячах: «Я отпустил ситуацию. Возможно, из-за того, что я поздабил, они стали быстрее»

— Сейчас ты постоянно играешь первым номером. Кажется, что ты полностью адаптировался к новым условиям и к новым мячам. Больше это не помеха? Ты знаешь, как теперь играть в условиях, которые были не твоими, и они теперь твои?
— Мы могли бы сейчас два часа разговаривать, потому что много деталей (улыбается).
Если говорить про мячи, то я эту ситуацию отпустил. Наверное, начиная с Майами в прошлом году, где я последний раз супервайзера вызывал. Я отпустил ситуацию: «Окей, они [мячи] такие, какие они есть, менять их никто не хочет, никто не хочет, чтобы было меньше геймов между сменой мячей. Ну все, надо уже привыкать к этому». То есть я как бы поздабил на это.
И, возможно, это из-за того, что я поздабил, но, по-моему, они стали быстрее. Уже на серии турниров перед US Open — Канада, Вашингтон, где я играл ужасно — они уже были быстрее. И в Брисбене, как по мне, быстрые корты, очень быстрые мячи. Поэтому мне, естественно, такое приятно.
Но я всегда, когда играл хорошо — я имею в виду, выходил в финалы «Шлемов», — смеялся немного, когда меня называли защитным игроком. Потому что я там играл против какого-нибудь Андрея [Рублева], Феликса [Оже-Альяссима], которые реально бьющие игроки. После матча выходишь, смотришь статистику — у тебя 40 виннерсов, у них 20. Это за счет того, что я хорошо двигаюсь и за счет подачи, но все равно. Ну и кто тут защитный игрок?
Естественно, когда у меня есть уверенность, движение и сила удара… Я начинаю играть как второй номер в том плане, что я начинаю с приема. Но если я хделаю хороший прием, я сразу же переключаюсь я сразу переключаюсь на первый номер. На своей подаче я стараюсь вести игру. Это то, что у меня совершенно не получалось делать в прошлом году и то, из-за чего я страшно бесился и мне просто вымораживало голову, я не мог себя контролировать. И в конце прошлого сезона я это наращивал — и вот мы смогли в предсезонье это вернуть.
Здесь на своей подаче я считаю, что я всегда играл первым номером. И на чужой, как только у меня была возможность, я тоже переходил в атаку, — сказал Медведев в интервью «Больше!» после победы на турнире в Брисбене.