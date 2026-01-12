Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кырстя снялась с турнира в Аделаиде

41-я ракетка мира Сорана Кырстя снялась с турнира из-за травмы лодыжки, полученной в финале квалификации против Камиллы Рахимовой.

Источник: Спортс"

В первом круге основной сетки румынка должна была встретиться с Даяной Ястремской. В основной сетке ее заменит лаки-лузер Катерина Синякова.

В декабре 35-летняя Кырстя объявила, что 2026-й станет последним сезоном в ее карьере.