Кырстя снялась с турнира в Аделаиде

В первом круге основной сетки румынка должна была встретиться с Даяной Ястремской. В основной сетке ее заменит лаки-лузер Катерина Синякова.
В декабре 35-летняя Кырстя объявила, что 2026-й станет последним сезоном в ее карьере.
41-я ракетка мира Сорана Кырстя снялась с турнира из-за травмы лодыжки, полученной в финале квалификации против Камиллы Рахимовой.
