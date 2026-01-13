Ричмонд
Дементьева об образе Соболенко: «Все эти сторис, фотографии Арины — просто для отвода глаз. Она, мне кажется, тренируется безостановочно»

Экс-третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась об экспрессивности Арины Соболенко на корте.

Источник: Спортс"

«Арина на самом деле в последние годы гораздо лучше управляет своими эмоциями. Она стала для себя спокойнее в игре, и она берет [нервы] под контроль. Она может выйти [из себя], потерять концентрацию, поддаться эмоциям, но потом опять собирается. Она научилась регулировать эти процессы. А то, что она эмоциональная, вспыльчивая, такая, как она есть — я думаю, за это ее и любят. И в этом тоже ее сильная сторона, и за счет этого она тоже очень много выигрывает».

Также олимпийская чемпионка Пекина-2008 прокомментировала активность белоруски в соцсетях.

«Все эти сторис, фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует, расслабляется — это все просто для отвода глаз. Потому что-то, в какой она физической форме находится на протяжении всего сезона и даже в начале вот этого года — да, мы понимаем, что за этим стоит колоссальная работа по поддержанию себя в такой физической форме. То есть она, мне кажется, тренируется просто безостановочно. Она, по-моему, даже не давала себе паузы по большому счету. Это какие-то маленькие фрагменты», — сказала Дементьева в эфире шоу «Хардорт» на канале First&Red.

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой.

Чем, кроме тенниса, зарабатывает Арина Соболенко?

Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
