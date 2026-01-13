Дементьева об образе Соболенко: «Все эти сторис, фотографии Арины — просто для отвода глаз. Она, мне кажется, тренируется безостановочно»

«Арина на самом деле в последние годы гораздо лучше управляет своими эмоциями. Она стала для себя спокойнее в игре, и она берет [нервы] под контроль. Она может выйти [из себя], потерять концентрацию, поддаться эмоциям, но потом опять собирается. Она научилась регулировать эти процессы. А то, что она эмоциональная, вспыльчивая, такая, как она есть — я думаю, за это ее и любят. И в этом тоже ее сильная сторона, и за счет этого она тоже очень много выигрывает».