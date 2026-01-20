Ричмонд
Анисимова о Соболенко: «Она показывает, что ты имеешь право веселиться и дурачиться за пределами корта»

Аманда Анисимова прокомментировала поведение Арины Соболенко за пределами корта и ее активность в социальных сетях.

Источник: Спортс

"Мне очень нравится, что она не вершине, что она № 1. Конечно, у нее очень профессиональный подход, но при этом она показывает, что ты имеешь право веселиться и дурачиться за пределами корта.

Мне кажется, в плане баланса она совершила прорыв для всех. Мне это очень нравится", — сказала Анисимова на пресс-конференции.

