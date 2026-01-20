Швентек о том, что проиграла Гауфф 4 матча подряд: «Статистика личных встреч не имеет значения. Может быть, она ответит по-другому»

И до United Cup мы последний раз играли в Мадриде — больше полугода назад. В теннисной жизни это много. Поэтому для меня важнее всего, как я себя чувствую в конкретный период, как она себя чувствует и как мы будем играть друг против друга", — сказала Швентек на пресс-конференции.