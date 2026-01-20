Швентек о том, что проиграла Гауфф 4 матча подряд: «Статистика личных встреч не имеет значения. Может быть, она ответит по-другому»

"Вот честно — не думаю. И не думала, когда ее обыгрывала. Наверное, поэтому у меня и получалось. Я не воспринимала победу как данность, выходила на матчи собранной.
Это больше говорит тебе об игре и о том, над чем нужно поработать. И что она прибавила.
Статистика личных встреч не имеет значения. Может быть, она ответит по-другому, но для меня каждый матч — отдельная история. Условия всегда разные.
И до United Cup мы последний раз играли в Мадриде — больше полугода назад. В теннисной жизни это много. Поэтому для меня важнее всего, как я себя чувствую в конкретный период, как она себя чувствует и как мы будем играть друг против друга", — сказала Швентек на пресс-конференции.
