Гауфф о статистике против Швентек: «Это была единственная личка, которая меня расстраивала»

"Это была единственная личка, которая меня расстраивала. Раньше я очень много об этом думала, хотелось хоть раз выиграть. И она отличная теннисистка, она меня переигрывала, но некоторые матчи я проиграла, потому что была психологически подавлена.
Как только я с этим справилась, то смогла играть свободно. Конечно, разрыв в личных встречах еще большой, но я об этом больше не думаю. Прошлое не изменить, нужно делать из него выводы.
Посмотрим на цифры в конце карьеры. Но я хотя бы знаю, что не буду начинать будущие матчи психологически подавленной", — сказала Гауфф на пресс-конференции.