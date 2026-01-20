Ричмонд
Гауфф о статистике против Швентек: «Это была единственная личка, которая меня расстраивала»

Коко Гауфф прокомментировала противостояние с Игой Швентек. Она проиграла польке 11 из 12 первых матчей, но выиграла последние четыре, не отдав ни сета.

Источник: Спортс"

"Это была единственная личка, которая меня расстраивала. Раньше я очень много об этом думала, хотелось хоть раз выиграть. И она отличная теннисистка, она меня переигрывала, но некоторые матчи я проиграла, потому что была психологически подавлена.

Как только я с этим справилась, то смогла играть свободно. Конечно, разрыв в личных встречах еще большой, но я об этом больше не думаю. Прошлое не изменить, нужно делать из него выводы.

Посмотрим на цифры в конце карьеры. Но я хотя бы знаю, что не буду начинать будущие матчи психологически подавленной", — сказала Гауфф на пресс-конференции.