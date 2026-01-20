Ричмонд
Киз отыгралась с 0:4 в первом сете матча с Олейниковой

Мэдисон Киз начала защиту титула на Australian Open. В первом круге она обыграла Александру Олейникову — 7:6 (6), 6:1.

В первом сете американка уступала 0:4. Потом она проигрывала 0:4 и 4:6 на тай-брейке.

Во втором круге Киз сыграет с Эшлин Крюгер.

