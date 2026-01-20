Ричмонд
Фонсека о межсезонье: «Много работали над переходом к сетке — важной частью современного тенниса»

Жоао Фонсека перед стартом на Australian Open рассказал, как провел межсезонье.

Источник: Спортс"

"Мы многое поменяли. Мне кажется, я стал куда более зрелым и опытным.

Мы сосредотачивались на питании и ежедневном восстановлении. Каждую неделю работали над какой-то конкретной вещью, так что предсезонка получилась очень разносторонней.

Мы много работали над игрой с лета, подачей, приемом. Над переходом к сетке — важной частью современного тенниса. Все в этом прибавляют, так что мы много над этим работали".

