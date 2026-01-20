Бывший физио Шараповой и Циципаса работает с Руудом

Вчера специалист был замечен в боксе норвежца, а его имя появилось на официальном сайте.
В прошлом году Рууд расстался с Алексом Штобером — они работали вместе с 2024-го.
Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше