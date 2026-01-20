Ричмонд
Бывший физио Шараповой и Циципаса работает с Руудом

Бывший физиотерапевт Марии Шараповой и Стефаноса Циципаса Жером Бьянки начал сотрудничество с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом.

Источник: Спортс"

Вчера специалист был замечен в боксе норвежца, а его имя появилось на официальном сайте.

В прошлом году Рууд расстался с Алексом Штобером — они работали вместе с 2024-го.

Возрождение Медведева, Рублев в финале «Ролан Гаррос», провал Зверева. Наши прогнозы на сезон-2026.

