Фриц о проблемах со здоровьем: «На этой неделе я получил травмы, о которых пока не хочу слишком много говорить»

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц рассказал о проблемах со здоровьем в начале сезона-2026.

На старте Australian Open американец победил Валентина Руайе со счетом 7:6 (5), 5:7, 6:1, 6:3.

— В начале сезона возникали опасения по поводу вашего здоровья. Как сейчас себя чувствуете?

— Проблем с коленом стало меньше. Именно этого я и хотел добиться — почувствовать себя лучше через два с лишним месяца после начала программы по укреплению сухожилий. Я не ожидал, что смогу сыграть такой длинный и физически тяжелый матч и при этом почти не чувствовать боли. Это очень обнадеживает.

К сожалению, на этой неделе я получил другие травмы, о которых пока не хочу слишком много говорить. Возможно, расскажу о них после турнира, но пока приходится действовать по обстоятельствам, так как я уже сталкивался с подобным.

— Возможно, проблемы со здоровьем на старте сезона раздражают. Как вы с этим справляетесь?

— Если посмотреть на тур, я не один такой. Многие игроки начинают сезон с травмами. Может быть, сезон слишком длинный, а четыре недели недостаточно, чтобы полностью восстановиться. Я проделал много работы в межсезонье, чтобы быть в форме, но оно короткое. Нужно усердно тренироваться, иначе к началу года ты просто не успеешь набрать форму, — сказал Фриц на пресс-конференции.

