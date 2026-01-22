Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер: «Лучшее, что я сделал в жизни — посвятил себя теннису»

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал о любви к теннису на пресс-конференции после выхода в третий круг Austrlian Open. Итальянец победил Джеймса Дакворта (6:1, 6:4, 6:2).

"Могу сказать, что в 24 года я считаю, что лучшее, что я сделал в жизни — посвятил себя теннису. Он дает невероятные возможности в жизни: знакомства с интересными людьми, возможность открыть для себя разные места и культуры. У всего есть свои минусы, но то, что этот спорт приносит в мою жизнь, просто потрясающе.

Для меня теннис — причина вставать каждое утро. Он дает мне возможность становиться лучше с каждым днем. Например, меня очень вдохновляет то, что Джокович и Вавринка играют так долго. Кажется нереальным то, что они продолжают показывать такой уровень в их возрасте. Посмотрим, как далеко смогу зайти я", — сказал Синнер.

Как же я обожаю Стэна Вавринку — самого эстетичного теннисиста мира.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше