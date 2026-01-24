Калинская не сумела выйти в четвертый круг Australian Open

Встреча закончилась со счетом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 2-м номером. У Калинской был 31-й номер посева. В четвертом круге Свёнтек сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис, которая в третьем раунде должна была встретиться с японкой Наоми Осакой, однако она снялась с турнира из-за травмы.