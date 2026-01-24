Калинская не сумела выйти в четвертый круг Australian Open

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская уступила польке Иге Свёнтек в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 6:1, 1:6, 6:1 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 2-м номером. У Калинской был 31-й номер посева. В четвертом круге Свёнтек сыграет с австралийкой Мэддисон Инглис, которая в третьем раунде должна была встретиться с японкой Наоми Осакой, однако она снялась с турнира из-за травмы.
Калинской 27 лет, она занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Свёнтек 24 года, она является второй ракеткой мира. На счету спортсменки 25 побед на турнирах под эгидой WTA. Полька является победительницей шести турниров Большого шлема: она четырежды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2020, 2022, 2023, 2024) и по разу Уимблдон (2025) и Открытый чемпионат США (2022).
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Мария Шарапова является единственной россиянкой, выигрывавшей турнир (2008).