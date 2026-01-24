Кафельников: Джокович — величайший теннисист в истории, лучше него нет

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на достижение сербским теннисистом Новаком Джоковичем 400-й победы на турнирах «Большого шлема».
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал 400-ю победу в матчах на турнирах такого уровня.
В третьем круге Australian Open серб одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4 7:6.
«Величайший теннисист в истории, лучше него нет. Некоторые игроки не набирают 400 побед в карьере, а тут только на турнирах “Большого шлема”.
Могут ли Синнер или Алькарас побить этот рекорд? Никто не знает, что с ними случится через два или три года, но чтобы достичь такого результата, им надо каждому выиграть 24 турнира", — сказал Кафельников Metaratings.ru.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля 2026 года. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.