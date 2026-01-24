Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: Джокович — величайший теннисист в истории, лучше него нет

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на достижение сербским теннисистом Новаком Джоковичем 400-й победы на турнирах «Большого шлема».

Источник: Metaratings.ru

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на достижение сербским теннисистом Новаком Джоковичем 400-й победы на турнирах «Большого шлема».

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал 400-ю победу в матчах на турнирах такого уровня.

В третьем круге Australian Open серб одолел Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4 7:6.

«Величайший теннисист в истории, лучше него нет. Некоторые игроки не набирают 400 побед в карьере, а тут только на турнирах “Большого шлема”.

Могут ли Синнер или Алькарас побить этот рекорд? Никто не знает, что с ними случится через два или три года, но чтобы достичь такого результата, им надо каждому выиграть 24 турнира", — сказал Кафельников Metaratings.ru.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля 2026 года. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше