«Рассчитывать на будущее бесполезно»: Кафельников о вылете Андреевой с Australian Open

Известный российский теннисист Евгений Кафельников подверг критике игру 18-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: Газета.Ру

«Ничего нельзя сказать об игре Мирры. С такой игрой рассчитывать на будущее бесполезно. По тому, в какой теннис играет Андреева, такой результат — закономерность», — заявил он.

Андреева завершила выступление на стадии ⅛ финала турнира, проиграв украинке Элине Свитолиной. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

