Журавель об отце Рыбакиной: «Он работал на “НТВ-Плюс”, чтобы отдавать зарплату за Лену и ее тренировки»

«О существовании Елены я узнал давным-давно, когда ей было девять или десять. Потому что в редакции “НТВ-Плюс” мы работали с ее папой — Андреем Рыбакиным. Он был тихим шеф-редактором. Немного нелюдимым, немногословным.
Так получилось, что в конце нулевых годов мы с Андреем часто оказывались на развозах: когда после нуля часов кто-то оставался на работе, то канал развозил этих людей по домам. Эти 40 минут дороги я постоянно выслушивал, как трудно быть отцом теннисистки — платить за тренировки, турниры, а шансов, что это выльется во что-то серьезное, мало. Он был этим увлечен, жертвовал буквально всем. Он работал у нас, чтобы отдавать свою зарплату за Лену и ее тренировки.
Отец показал ее Анне Дмитриевой, так как она большой теннисный человек. Она сказала, что Лена неплохая девочка, хотя ей было тогда девять-десять лет. И все эти рассказы я выслушивал от Андрея и думал: «Действительно несчастный человек. Шансы, что дальше будет что-то большое, мизерные».
И следующая склейка — это победа Рыбакиной на «Уимблдоне». Это абсолютная сказка: среди тысяч теннисных пап, которые в итоге остались ни с чем, Андрей смог пробить эту стену. Его страдания привели к грандиозному спортивному успеху, и Лена стала большой спортсменкой, большой теннисной звездой", — сказал Журавель в телеграм-канале BB Tennis.
В субботу в 11:30 по московскому времени Рыбакина поборется с Ариной Соболенко в финале Australian Open.
Анна Дмитриева — легенда тенниса и ТВ. Именно она привела Уткина в профессию.