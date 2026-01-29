Журавель об отце Рыбакиной: «Он работал на “НТВ-Плюс”, чтобы отдавать зарплату за Лену и ее тренировки»

Так получилось, что в конце нулевых годов мы с Андреем часто оказывались на развозах: когда после нуля часов кто-то оставался на работе, то канал развозил этих людей по домам. Эти 40 минут дороги я постоянно выслушивал, как трудно быть отцом теннисистки — платить за тренировки, турниры, а шансов, что это выльется во что-то серьезное, мало. Он был этим увлечен, жертвовал буквально всем. Он работал у нас, чтобы отдавать свою зарплату за Лену и ее тренировки.