Свитолина о поражении от Соболенко: «Я бы не сказала, что счет полностью отражает то, что происходило на корте»

12-я ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение в ½ финала Australian Open от Арины Соболенко — 2:6, 3:6.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что могла выступить немного лучше. Я играла хорошо, но не сказала бы, что счет полностью отражает то, что происходило на корте. Моя подача сегодня не была такой хорошей, какой я хотела бы ее видеть. Я могла бы больше давить на соперницу.

Да, я вела 2:0 во втором сете, но она быстро сделала обратный брейк. Так что я не оказывала на нее достаточно давления своей подачей. Когда играешь с такими игроками, времени на ошибки почти нет.

И, конечно, мы находимся в поздней стадии турнира, поэтому все очень сосредоточены, готовы к игре. Да, я хотела бы сыграть лучше в этих мелочах, но я не хочу слишком зацикливаться на этом. Думаю, сегодня я показала хороший теннис и хорошо играла последние три недели", — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Соболенко — до-ми-на-тор. Главная драма в ½ Australian Open — ее необычный крик.

