Рыбакина впервые стала победительницей Australian Open

Рыбакиной 26 лет, она располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. На ее счету теперь 12 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка во второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема: в 2022 году она одержала победу на Уимблдоне. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.