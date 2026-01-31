Рыбакина впервые стала победительницей Australian Open

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко в финальном матче Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной, посеянной на турнире под пятым номером. У Соболенко был первый номер посева. Рыбакина впервые в карьере стала победительницей Australian Open. В 2023 году спортсменка вышла в финал, где уступила Соболенко.
Спортсменки провели 15-ю очную встречу, Рыбакина одержала седьмую победу, Соболенко была сильнее восемь раз. Теннисистки в пятый раз играли в финальном матче: помимо двух финалов Открытого чемпионата Австралии, они играли в финале турниров в Индиан-Уэллсе, Брисбене и Итогового турнира. В решающих матчах у Рыбакиной четыре победы, у Соболенко — одна.
Рыбакиной 26 лет, она располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. На ее счету теперь 12 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка во второй раз в карьере стала победительницей турнира Большого шлема: в 2022 году она одержала победу на Уимблдоне. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.
Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в мировом рейтинге. На счету спортсменки 22 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза, по два раза выиграв Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025).
Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. Мария Шарапова является единственной россиянкой, выигрывавшей турнир в женском одиночном разряде (2008).