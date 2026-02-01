Марат Сафин и Хлоя Грейс Морец представили трофей Australian Open-2026 перед мужским финалом

Для 22-летнего Алькараса это первый финал в Мельбурне, при этом он уже имеет шесть титулов на других турнирах «Большого шлема» (по два на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open). 38-летний Джокович является рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема» (24), 10 из которых он завоевал именно в Австралии.