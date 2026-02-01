Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марат Сафин и Хлоя Грейс Морец представили трофей Australian Open-2026 перед мужским финалом

Бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин и американская актриса Хлоя Грейс Морец приняли участие в церемонии открытия мужского финала Открытого чемпионата Австралии-2026.

Источник: Соцсети

Перед началом решающего матча они вынесли трофей, который достанется победителю турнира «Большого шлема» в Мельбурне.

В финале Australian Open-2026 встречаются испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Для 22-летнего Алькараса это первый финал в Мельбурне, при этом он уже имеет шесть титулов на других турнирах «Большого шлема» (по два на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open). 38-летний Джокович является рекордсменом по количеству титулов «Большого шлема» (24), 10 из которых он завоевал именно в Австралии.

Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.
Читать дальше