Джокович обратился к Алькарасу после поражения в финале Australian Open

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович назвал историческими результаты Карлоса Алькараса после победы испанца на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Такое мнение он высказал на корте после завершения финального матча турнира.
В воскресенье Алькарас победил Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые выиграл данный турнир. Благодаря этому испанец сумел собрать карьерный Большой шлем.
«Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса, — сказал Джокович. — Потрясающий турнир и потрясающие две недели. То, что ты делал, лучше всего описать словом “исторический”, “легендарный”. Я желаю тебе удачи на протяжении всей твоей карьеры. Ты так молод, что у тебя, как и у меня, много времени. Я уверен, что мы будем часто видеться в течение следующих 10 лет».
Алькарас в возрасте 22 лет и 272 дней стал самым молодым теннисистом, сумевшим собрать карьерный Большой шлем — выиграть каждый турнир данной категории. Прежде рекорд в Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалам разрешили соревноваться вместе с любителями) по этому показателю принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (24 года). До Открытой эры данное достижение удерживал американец Дон Бадж (22 года и 363 дня).