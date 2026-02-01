Джокович обратился к Алькарасу после поражения в финале Australian Open

«Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса, — сказал Джокович. — Потрясающий турнир и потрясающие две недели. То, что ты делал, лучше всего описать словом “исторический”, “легендарный”. Я желаю тебе удачи на протяжении всей твоей карьеры. Ты так молод, что у тебя, как и у меня, много времени. Я уверен, что мы будем часто видеться в течение следующих 10 лет».