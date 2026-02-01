Ричмонд
Джокович обратился к Алькарасу после поражения в финале Australian Open

Сербский теннисист назвал достижения испанца историческими и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович назвал историческими результаты Карлоса Алькараса после победы испанца на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Такое мнение он высказал на корте после завершения финального матча турнира.

В воскресенье Алькарас победил Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые выиграл данный турнир. Благодаря этому испанец сумел собрать карьерный Большой шлем.

«Прежде всего, конечно, поздравляю Карлоса, — сказал Джокович. — Потрясающий турнир и потрясающие две недели. То, что ты делал, лучше всего описать словом “исторический”, “легендарный”. Я желаю тебе удачи на протяжении всей твоей карьеры. Ты так молод, что у тебя, как и у меня, много времени. Я уверен, что мы будем часто видеться в течение следующих 10 лет».

Алькарас в возрасте 22 лет и 272 дней стал самым молодым теннисистом, сумевшим собрать карьерный Большой шлем — выиграть каждый турнир данной категории. Прежде рекорд в Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалам разрешили соревноваться вместе с любителями) по этому показателю принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю (24 года). До Открытой эры данное достижение удерживал американец Дон Бадж (22 года и 363 дня).

