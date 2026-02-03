Грег Руседски: «Не вижу причин, по которым Алькарас не сможет выиграть 20 “Шлемов”, если будет здоров»

«Почему это кажется невозможным? У него уже семь. Я не припомню многих 22-летних, у которых было бы семь титулов “Большого шлема”.
Если он возьмет еще один или два в этом году, у него будет уже восемь или девять. Он будет фаворитом на каждом «Шлеме», на котором играет.
Он первая ракетка мира. Все переживали, что будет после расставания с Хуаном Карлосом Ферреро, но теперь вопросов больше нет. Он выиграл свой первый Australian Open и седьмой «Шлем» и продолжает прибавлять.
Я не вижу никаких причин, по которым он не сможет выиграть 20 «Шлемов», если будет здоров. А вот взять больше 20 — это уже совсем другой уровень сложности".
