Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира WTA в Абу-Даби

Екатерина Александрова, 11-я ракетка мира, сенсационно уступила 20-летней чешке Саре Бейлек.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла стать победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.

В финале 31-летняя россиянка, вторая сеяная, уступила чешке Саре Бейлек, 101-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

В прошлом году Александрова четыре раза играла в финалах на турнирах WTA, но титул завоевала только в феврале в Линце.

20-летняя Бейлек играла в дебютном финале на уровне WTA. В Абу-Даби она начала свой путь с квалификации и за весь турнир отдала только один сет.

За победу в Абу-Даби Бейлек получит $185,5 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, Александровой достанутся $114,5 тыс. и 325 очков.

В понедельник Александрова станет 10-й ракеткой мира, Бейлек дебютирует в топ-50.