Бублику выбрали первого соперника на турнире за 1,4 миллиарда

Бублик в ранге третьего сеянного сыграет на старте с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
Напомним, действующим победителем турнира является лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас. Испанец после победы на Australian Open-2026 отказался защищать свой титул.
Хардовый турнир в Нидерландах пройдет с 9 по 15 февраля. Его призовой фонд составляет 2 462 660 евро (1,4 миллиарда тенге).
