Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Роттердаме

ГААГА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу Умбера, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под 4-м номером.
Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Умберу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает 36-ю позицию. На счету спортсмена семь побед на соревнованиях под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема французский теннисист не проходил дальше четвертого раунда.
Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Медведев (2023 год), Андрей Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).