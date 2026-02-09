Ричмонд
Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Роттердаме

Россиянин в трех сетах проиграл Уго Умберу из Франции.

Источник: Reuters

ГААГА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу Умбера, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был посеян под 4-м номером.

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Умберу 27 лет, в мировом рейтинге он занимает 36-ю позицию. На счету спортсмена семь побед на соревнованиях под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема французский теннисист не проходил дальше четвертого раунда.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Медведев (2023 год), Андрей Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).

