Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Роттердаме

Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 22 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.