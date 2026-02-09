Ричмонд
Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг турнира в Дохе

Калинская отдала только три гейма испанке Бузас Манейро — 6:2, 6:1.

Источник: Getty Images

Анна Калинская стала четвертой россиянкой во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе с общим призовым фондом $4 млн.

На старте турнира Калинская, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, разгромила испанку Джессику Бузас Манейро (45-я) со счетом 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Калинской будет американка Эмма Наварро (18-я).

Ранее во второй круг турнира вышла россиянка Вера Звонарева, а Екатерина Александрова и Мирра Андреева стартуют в Дохе со второго раунда.

Чемпионка турнира в Дохе получит $665 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков (больше в WTA можно заработать только на соревнованиях «Большого шлема» и Итоговом турнире).

