Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Россиянка в двух сетах победила Магду Линетт из Польши.

Источник: Reuters

ДОХА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла польку Магду Линетт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу россиянки, имеющей на турнире 5-й номер посева. Линетт выступала без номера посева. В третьем круге Андреева сыграет с победительницей встречи между россиянкой Верой Звонаревой, пробившейся на турнир через квалификацию, и представительницей Канады Викторией Мбоко (10-й номер посева).

Андреевой 18 лет, она занимает 7-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Линетт 33 года, она располагается на 47-й строчке в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла три титула WTA. На турнирах Большого шлема в одиночном разряде ее лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Соревнование в Дохе относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Действующей победительницей является представительница США Аманда Анисимова. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Звонарева (2011).

