Разгромом обернулся матч Рыбакиной после триумфа на AO-2026

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 3) вышла в третий круг турнира в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Ее соперницей во втором круге турнира была китаянка Ван Синьюй (№ 33). В первом сете казахстанка оформила разгром — 6:2.

Вторая партия оказалась более упорной — китаянка выигрывала со счетом 4:2. Впрочем, Рыбакина сумела сломить сопротивление соперницы — 6:2.

В матче третьего круга казахстанка сыграет с победительницей пары Алисия Паркс (США, № 77) — Чжэн Циньвэнь (Китай, № 26).

Турнир в Дохе стал первым для Рыбакиной после победы на Australian Open-2026. Действующей чемпионкой турнира в Катаре остаётся американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).

В прошлом розыгрыше 2025 года Рыбакина добралась до четвертьфинала, где её остановила польская теннисистка Ига Швёнтек, ныне вторая ракетка мира.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара-2026 составляет 4,09 миллиона долларов (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (свыше 327 миллионов тенге).