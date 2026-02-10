Разгромом обернулся матч Рыбакиной после триумфа на AO-2026

Ее соперницей во втором круге турнира была китаянка Ван Синьюй (№ 33). В первом сете казахстанка оформила разгром — 6:2.
Вторая партия оказалась более упорной — китаянка выигрывала со счетом 4:2. Впрочем, Рыбакина сумела сломить сопротивление соперницы — 6:2.
В матче третьего круга казахстанка сыграет с победительницей пары Алисия Паркс (США, № 77) — Чжэн Циньвэнь (Китай, № 26).
Турнир в Дохе стал первым для Рыбакиной после победы на Australian Open-2026. Действующей чемпионкой турнира в Катаре остаётся американка Аманда Анисимова (№ 4 WTA).
В прошлом розыгрыше 2025 года Рыбакина добралась до четвертьфинала, где её остановила польская теннисистка Ига Швёнтек, ныне вторая ракетка мира.
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Катара-2026 составляет 4,09 миллиона долларов (более двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 рейтинговых очков WTA и 665 000 долларов призовых (свыше 327 миллионов тенге).