Руне о критике Серены за рекламу препаратов для похудения: «Нравится, что она не делает вид, будто все произошло само собой»

Мне нравится, что Серена не делает вид, будто все произошло само собой и за одну ночь, а открыто говорит о том, что именно она сделала, чтобы достичь своих личных целей в отношении своего тела. Здесь нет единственно правильного или неправильного пути — есть только тот путь, который подходит именно тебе, и за это не стоит стыдить.