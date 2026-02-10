Руне о критике Серены за рекламу препаратов для похудения: «Нравится, что она не делает вид, будто все произошло само собой»

Один из пользователей в соцсети прикрепил рекламный ролик и написал: «Одна из величайших спортсменок в мире теперь без зазрения совести рекламирует препараты для снижения веса? Мне грустно это видеть. Никто не должен поощрять людей принимать препараты для похудения, а уж тем более — ролевая модель и икона спорта. Я боюсь за будущее».
Руне ответил на этот пост: "Избыточный вес связан с рисками для здоровья — так же, как и употребление алкоголя. Обращаться за помощью, чтобы справиться с трудностями, — это всегда правильное решение.
Мне нравится, что Серена не делает вид, будто все произошло само собой и за одну ночь, а открыто говорит о том, что именно она сделала, чтобы достичь своих личных целей в отношении своего тела. Здесь нет единственно правильного или неправильного пути — есть только тот путь, который подходит именно тебе, и за это не стоит стыдить.
Это не то, что можно просто купить в аптеке. Для этого нужен рецепт врача. Именно врачи оценивают, подходит вам такое лечение или нет. Мы должны доверять врачам, разве нет?".
В августе прошлого года 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» сообщила, что смогла сбросить вес с помощью препарата на основе ГПП-1 — гормона, регулирующего аппетит.
Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег.