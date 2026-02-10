Чилич одержал 600-ю победу на уровне тура

37-летний хорват одержал 600-ю победу на уровне тура. Он стал вторым действующим игроком после Новака Джоковича, которому это удалось.
Дальше он встретится с победителем матча Тревор Свайда — Итан Куинн.
Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.Читать дальше