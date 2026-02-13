Ричмонд
Драмой обернулся матч Рыбакиной за полуфинал престижного турнира

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 3) не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В четвертьфинале она неожиданно уступила канадской теннисистке Виктории Мбоко (№ 13).

Первый сет остался за Мбоко — 7:5, второй выиграла казахстанка со счётом 6:4. В третьей партии Рыбакина вела 4:2 и была близка к победному камбэку, но соперница вырвала победу со счётом 6:4.

Матч длился 2 часа 25 минут. Рыбакина оформила один эйс и не допустила двойных ошибок, тогда как Мбоко выполнила две подачи навылет и также обошлась без двойных ошибок.

В полуфинале Мбоко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (№ 24).

Напомним, что Рыбакина начала турнир со второго круга, обыграв китаянку Ван Синьюй (№ 33). В третьем раунде казахстанка сломила сопротивление олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь (№ 26).

Турнир в Дохе входит в число самых престижных стартов сезона: его призовой фонд составляет 4 088 211 долларов США (свыше двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 очков WTA и чек на 665 000 долларов (более 327 миллионов тенге).