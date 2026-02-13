Калинская не сумела выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе

ДОХА, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская уступила чешке Каролине Муховой в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.
Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Муховой, посеянной на турнире под 14-м номером. У Калинской не было номера посева. В полуфинале Мухова сыграет с гречанкой Марией Саккари (без номера посева).
Калинской 27 лет, она занимает 28-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
Муховой 29 лет, в мировом рейтинге она располагается на 19-й позиции, на счету спортсменки один титул WTA. Лучшим результатом чешки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2023 году.
Соревнование в Дохе относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Действующей победительницей является представительница США Аманда Анисимова. Из россиянок турнир выигрывали Анастасия Мыскина (2003, 2004), Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006) и Вера Звонарева (2011).